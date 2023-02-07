Учёные наконец выяснили, что появилось раньше — курица или яйцо

Биологам наконец удалось разрешить извечный вопрос, что же появилось раньше — курица или яйцо. Так, в исследовании специалистов, опубликованном в журнале Current Biology, утверждается, что первым всё-таки было яйцо.

Исследователи пришли к выводу, что яйцеклетки на самом деле являются просто женскими половыми клетками. Однако появление яиц с твёрдой скорлупой, способных храниться на суше, буквально изменило ход эволюции позвоночных, ведь ранее для их размножения приходилось полагаться на водоёмы.

"Яйцо — это важный шаг в эволюции [позвоночных], потому что оно позволило амниотам уходить всё дальше и дальше от воды", — отметил Коэн Штайн, палеонтолог из Королевского бельгийского института естественных наук.

Стоит отметить, что птицы не упоминались в летописи окаменелостей до середины – конца юрского периода (примерно от 165 до 150 миллионов лет назад). Однако учёные считают, что первые яйца в скорлупе появились задолго до этого — около 325 миллионов лет назад. Это, по их мнению, и доказывает, что яйцо появилось раньше курицы. Специалисты предполагают, что первые яйца, вероятнее всего, имели кожистую структуру и были очень похожи на яйца, откладываемые сегодняшними рептилиями.