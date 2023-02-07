Нутрициолог дала студентам советы, как питаться, чтобы не спать на парах

Студенту крайне важно сохранять высокую продуктивность и поддерживать активную мозговую деятельность по ходу всего учебного года, оставаясь всегда сосредоточенным. О том, как в этом может помочь правильное питание, Лайфу рассказала нутрициолог сервиса доставки готовой еды "Приём" Елена Свиридова.

"Чтобы увеличить активность мозга, нужно по максимуму отказаться от вредных продуктов, содержащих слишком много сахара. Есть заблуждение, что сладости подпитывают мозг и усиливают его работоспособность, но это не так. Например, энергетические напитки — главный враг нервной системы студентов. Его употребление даёт заряд бодрости, но качество работы со временем будет снижаться", — заметила специалист.

Кроме того, отказаться стоит и от высокоуглеводных продуктов, таких как чипсы, хлопья для завтрака или же хлебобулочные изделия. Сохранять высокую продуктивность можно, если составить план питания на определённый период времени, при котором оно будет разнообразным и максимально понятным. Кроме того, не стоит увлекаться незапланированными перекусами, которые будут проходить не по расписанию. Ещё одним залогом правильной работы организма может стать водный баланс.

"Чтобы информация успешно и быстро усваивалась в памяти, помогут яблоки, зерновые культуры и блюда с красным мясом благодаря высокому содержанию железа. Если любите фрукты, то наиболее подходящими вариантами для студентов являются бананы, апельсины, ананасы и курага. Молочная продукция может стать не только вкусным запланированным перекусом, но и полезным приёмом пищи. Так, например, творог, йогурт или кефир идеально восполнят недостаток витамина B. Ещё он находится в яйцах и рыбе", — добавила Свиридова.

Крайне необходимыми для студента являются грецкие орехи из-за большого количества полезных для работы мозга элементов, таких как мелатонин, магний, омега-3, омега-6 и омега-9. Дала специалист крайне неожиданный совет в борьбе с раздражительностью: оказывается, помочь справиться с ней может половинка репчатого лука, которая будет разжижать кровь, особенно если соблюдать водный баланс.