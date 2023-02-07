Собянин доложил Путину о полной готовности БКЛ и пригласил президента открыть линию

"Вы год тому назад, чуть больше, открывали Большую кольцевую линию метро, две трети которой было построено. Сейчас мы её полностью закончили и в ближайшие дни, если вы сочтёте возможным, с вашим участием хотим открыть Большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу. Это будет, конечно, очень серьёзным подспорьем для развития метро, освобождения других линий, наземного транспорта и так далее", — заявил Собянин.