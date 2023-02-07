Собянин доложил Путину о полной готовности БКЛ и пригласил президента открыть линию
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице завершено строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) и пригласил президента России Владимира Путина на открытие новой ветки метрополитена.
"Вы год тому назад, чуть больше, открывали Большую кольцевую линию метро, две трети которой было построено. Сейчас мы её полностью закончили и в ближайшие дни, если вы сочтёте возможным, с вашим участием хотим открыть Большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу. Это будет, конечно, очень серьёзным подспорьем для развития метро, освобождения других линий, наземного транспорта и так далее", — заявил Собянин.
Градоначальник заметил, что БКЛ является крупнейшей в мире кольцевой линией метро. В свою очередь Путин подчеркнул, что Москва лучше других мегаполисов планеты справляется с трафиком и обеспечивает нормальное движение по всему городу. Кроме того, глава государства отметил высокие темпы развития столицы.
"Мощное развитие Москвы, мощное", — добавил Путин.
Ранее Лайф рассказывал, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о восстановлении экономики города после кризисов и пандемии коронавируса.
Официальный сайт Президента России