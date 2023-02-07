Медведев призвал ускориться с доработкой законопроекта о порядке въезда иностранцев в РФ

Важно доработать и поскорее внести в Госдуму законопроект о порядке въезда иностранцев в Россию. Об этом в ходе заседания межведомственной Комиссии Совета безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики заявил заместитель председателя СБ Дмитрий Медведев.

"Сначала обратимся к подготовке к внесению в Государственную думу проекта федерального закона, который регулирует порядок въезда, выезда и пребывания иностранцев. Самое важное — окончательно доработать сам документ, согласовать позиции всех профильных ведомств и поскорее внести его в Государственную думу", — отметил он.

По словам Медведева, как только закон будет принят, станет возможна реализация ряда важнейших государственных программ в миграционной сфере. Это касается, в частности, создания современных цифровых сервисов и унификации процедур, которые обязаны проходить иностранцы при въезде в Россию. Зампредседателя Совбеза отметил, что это масштабные меры, которые требуют большого финансирования. Кроме того, он подчеркнул, что все связанные с этим механизмы должны стать более прозрачными и слаженными, это относится и к новым регионам РФ.