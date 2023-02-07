В Химках пятиклассница напала с ножом на сверстницу, а после спокойно пошла на уроки

В лицее № 10 в подмосковных Химках пятиклассница с кухонным ножом набросилась на сверстницу в туалете. Подробнее об этом рассказал SHOT.

Полицейские работают на месте происшествия в химкинской школе. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, всё случилось примерно два часа назад. Девочка, предварительно, ранила пострадавшую в грудь и голову. При этом после нападения она пришла в кабинет, испачканная в крови, с ножом в руке, и сказала спокойным голосом: "Я её убила".

Школьницу с ранениями доставили в больницу, сейчас врачи борются за жизнь подростка. При этом причина конфликта неизвестна.