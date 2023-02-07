В Химках пятиклассница напала с ножом на сверстницу, а после спокойно пошла на уроки
В Химках пятиклассница напала с ножом на сверстницу, за жизнь пострадавшей борются врачи
Нож, с которым школьница напала на сверстницу. Обложка © Telegram / SHOT
В лицее № 10 в подмосковных Химках пятиклассница с кухонным ножом набросилась на сверстницу в туалете. Подробнее об этом рассказал SHOT.
Полицейские работают на месте происшествия в химкинской школе. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, всё случилось примерно два часа назад. Девочка, предварительно, ранила пострадавшую в грудь и голову. При этом после нападения она пришла в кабинет, испачканная в крови, с ножом в руке, и сказала спокойным голосом: "Я её убила".
Школьницу с ранениями доставили в больницу, сейчас врачи борются за жизнь подростка. При этом причина конфликта неизвестна.
Ранее на Кубани мальчика госпитализировали с колото-резаными ранами, которые он получил за семейным ужином. Позднее выяснилось, что ранила его ножом мать, но это произошло случайно. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. Следователи возбудили уголовное дело.
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