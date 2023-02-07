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7 февраля, 11:39

В Химках пятиклассница напала с ножом на сверстницу, а после спокойно пошла на уроки

В Химках пятиклассница напала с ножом на сверстницу, за жизнь пострадавшей борются врачи

<p>Нож, с которым школьница напала на сверстницу. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/48273" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Нож, с которым школьница напала на сверстницу. Обложка © Telegram / SHOT

В лицее № 10 в подмосковных Химках пятиклассница с кухонным ножом набросилась на сверстницу в туалете. Подробнее об этом рассказал SHOT.

Полицейские работают на месте происшествия в химкинской школе. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, всё случилось примерно два часа назад. Девочка, предварительно, ранила пострадавшую в грудь и голову. При этом после нападения она пришла в кабинет, испачканная в крови, с ножом в руке, и сказала спокойным голосом: "Я её убила".

Школьницу с ранениями доставили в больницу, сейчас врачи борются за жизнь подростка. При этом причина конфликта неизвестна.

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Ранее на Кубани мальчика госпитализировали с колото-резаными ранами, которые он получил за семейным ужином. Позднее выяснилось, что ранила его ножом мать, но это произошло случайно. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. Следователи возбудили уголовное дело.

Светлана Оперук

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