Хирург раскрыл, можно ли делать блефаропластику до 30 лет

Как правило, пациенты до 30 лет хотят сделать блефаропластику (пластику век) по эстетическим причинам. Однако для данной операции в таком возрасте существуют и определённые медицинские показания, в числе которых асимметрия лица. Об этом в беседе с Лайфом рассказал пластический хирург Александр Вдовин.

"У человека может быть врождённая или приобретённая асимметрия лица, например вследствие пареза лицевого нерва или травм (опущение верхнего века). Таким пациентам рекомендуется проведение ряда вмешательств, в том числе симметризующей блефаропластики", — отметил он.

Пластический хирург Александр Вдовин. Фото предоставлено Лайфу

По словам эксперта, блефаропластика нижних век в молодом возрасте проводится в основном бесшовно. В частности, к этой операции прибегают при образовании жировых грыж, что часто является наследственной проблемой. Данный тип блефаропластики нередко совмещают с таким вмешательством, как кантопексия, которая позволяет приподнять внешние уголки глаз. Говоря о повторных операциях, эксперт отметил, что изменение верхних век можно проводить не один раз.

"Что касается нижней блефаропластики, то к проведению повторной операции на нижнем веке специалисты относятся предельно внимательно, так как это очень деликатное вмешательство, требующее от пластического хирурга настоящих мастерства и профессионализма", — подчеркнул Вдовин.

Результат блефаропластики, сделанной в молодом возрасте, может сохраняться на протяжении семи-десяти лет. Длительность зависит от процесса индивидуального старения, поэтому решение о повторном вмешательстве принимается при наличии показаний, заметил эксперт.

По словам хирурга, если блефаропластику проводил хороший специалист и пациент соблюдал все необходимые рекомендации, то никаких негативных последствий не будет. Восстановление длится не более месяца. При этом блефаропластика нижних век не требует снятия швов, а при операции на верхних швы снимаются на пятый день. Вмешательство, как правило, хорошо переносится пациентами и не занимает много времени. Уже через два часа после операции человека отпускают домой со списком рекомендаций, заключил Вдовин.