Российские войска уничтожили на Херсонском направлении до 20 бойцов ВСУ
Бойцы ВС РФ ликвидировали до 20 украинских военных на Херсонском направлении. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, в этом районе также была уничтожена самоходная гаубица "Акация", стоящая на вооружении ВСУ.
"На Херсонском направлении в результате систематического огневого воздействия артиллерии по скоплениям живой силы и техники противника за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, самоходная гаубица "Акация", — сказал Конашенков.
По словам представителя оборонного ведомства, российские войска за сутки также уничтожили склад, на котором ВСУ хранили боеприпасы. Объект располагался неподалёку от населённого пункта Тараса Шевченко в Херсонской области.
В то же время на Купянском направлении бойцы ВС РФ уничтожили более 50 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
VK / Минобороны России