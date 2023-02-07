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Опубликовано 7 февраля 2023, 12:18

Российские войска уничтожили на Херсонском направлении до 20 бойцов ВСУ

Бойцы ВС РФ ликвидировали до 20 украинских военных на Херсонском направлении. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, в этом районе также была уничтожена самоходная гаубица "Акация", стоящая на вооружении ВСУ.

"На Херсонском направлении в результате систематического огневого воздействия артиллерии по скоплениям живой силы и техники противника за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, самоходная гаубица "Акация", — сказал Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, российские войска за сутки также уничтожили склад, на котором ВСУ хранили боеприпасы. Объект располагался неподалёку от населённого пункта Тараса Шевченко в Херсонской области.

Российские войска за сутки поразили 86 подразделений ВСУ на огневых позициях
Российские войска за сутки поразили 86 подразделений ВСУ на огневых позициях

В то же время на Купянском направлении бойцы ВС РФ уничтожили более 50 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

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VK / Минобороны России

Максим Плетнёв
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