Российские военные уничтожили свыше 90 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Армия России за минувшие сутки уничтожила более 90 украинских силовиков на Донецком направлении. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ, а также наступательных действий штурмовых отрядов южной группировки войск за сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих", — говорится в сообщении.

По словам Конашенкова, вместе с тем ВС РФ уничтожили четыре боевые бронированные машины, РСЗО БМ "Град" и гаубицу "Мста-Б" противника. А ещё наши военные ликвидировали склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе села Ильичёвка в Донецкой Народной Республике.