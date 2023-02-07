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Опубликовано 7 февраля 2023, 12:22

Российские военные уничтожили свыше 90 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Армия России за минувшие сутки уничтожила более 90 украинских силовиков на Донецком направлении. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ, а также наступательных действий штурмовых отрядов южной группировки войск за сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих", — говорится в сообщении.

По словам Конашенкова, вместе с тем ВС РФ уничтожили четыре боевые бронированные машины, РСЗО БМ "Град" и гаубицу "Мста-Б" противника. А ещё наши военные ликвидировали склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе села Ильичёвка в Донецкой Народной Республике.

Более 100 украинских военных на Краснолиманском направлении были уничтожены силами ВС РФ
Более 100 украинских военных на Краснолиманском направлении были уничтожены силами ВС РФ

Также российские войска уничтожили на Херсонском направлении до 20 бойцов ВСУ. По словам Конашенкова, в этом районе была ликвидирована самоходная гаубица "Акация", стоящая на вооружении Украины.

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Vk.com / Минобороны России

Евгения Колесникова
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