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Опубликовано 7 февраля 2023, 12:23
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Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ, уничтожив свыше 80 бойцов

Российские военные за сутки поразили две бригады ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, в общей сложности противник лишился свыше 80 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Артиллерия группировки войск "Восток" нанесла огневое поражение живой силе и технике 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Водяное в Донецкой Народной Республике", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, украинская сторона потеряла один танк, две боевые бронированные машины, по две гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходную "Гвоздику". Российским военным удалось уничтожить четыре склада боеприпасов противника в районах населённых пунктов Разлив, Доброволье и Новоэкономическое в ДНР, добавил Конашенков.

Российские войска за сутки поразили 86 подразделений ВСУ на огневых позициях
Российские войска за сутки поразили 86 подразделений ВСУ на огневых позициях

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили на Херсонском направлении до 20 бойцов ВСУ. Как рассказали в Минобороны РФ, в этом районе также была уничтожена самоходная гаубица "Акация" и склад, в котором украинские военные хранили боеприпасы.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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