Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ, уничтожив свыше 80 бойцов
Российские военные за сутки поразили две бригады ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, в общей сложности противник лишился свыше 80 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Артиллерия группировки войск "Восток" нанесла огневое поражение живой силе и технике 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Водяное в Донецкой Народной Республике", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, украинская сторона потеряла один танк, две боевые бронированные машины, по две гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходную "Гвоздику". Российским военным удалось уничтожить четыре склада боеприпасов противника в районах населённых пунктов Разлив, Доброволье и Новоэкономическое в ДНР, добавил Конашенков.
Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили на Херсонском направлении до 20 бойцов ВСУ. Как рассказали в Минобороны РФ, в этом районе также была уничтожена самоходная гаубица "Акация" и склад, в котором украинские военные хранили боеприпасы.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ