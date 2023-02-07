Аналитик назвал опасные для РФ последствия "корейского сценария" на Украине

"Корейский сценарий" на Украине, обозначенный экс-советником главы Офиса президента страны Алексеем Арестовичем, может угрожать безопасности России. Так считает аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский.

Он считает, что при таком раскладе Украина получит гарантии от Запада и там возникнет антироссийское государство. По мнению специалиста, допустить такое нельзя.

"Для РФ по-прежнему в приоритете изначальная цель спецоперации — демилитаризация всей Украины. А реализация заявленного Арестовичем сценария предполагает, что территории противника задействуют против РФ. Кроме того, на территории нынешней Украины возникнет антироссийское государство", — сказал эксперт в беседе с телеканалом "360".

По мнению Пашковского, развитие событий по "корейскому сценарию" будет означать создание конфликтующих друг с другом стран.

"Нужно держать в уме, что все заявления Арестовича являются пропагандой. Думаю, что сейчас не самое подходящее время для обсуждения "корейского сценария". Тем более что это просто очередное проявление пропагандистской риторики", — заключил он.