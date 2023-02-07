Гоблин Пучков высмеял "обещание" не убивать Зеленского, вспомнив еврейский анекдот
Блогер и публицист Дмитрий Гоблин Пучков высмеял заявление бывшего премьера Израиля Нафтали Беннета о якобы приватном обещании президента России Владимира Путина "не убивать" украинского лидера Владимира Зеленского. По его мнению, "откровения" израильского политика абсурдны и не имеют ничего общего со здравым смыслом.
"Вот прям Владимир Владимирович зуб дал. Да на фиг ты кому нужен, тебе что-то говорить? Ладно, я бы понял, если бы он (Беннет. — Прим. Лайфа) сказал Путину: "Владимир Владимирович, Зеленский мне тысячи шекелей должен, пожалуйста, не убивайте его, пока долг не отдаст". Помните объявление: "Из тель-авивского зоопарка сбежал енот. Всем, кто видел енота, занести в кассу зоопарка по десять шекелей", — сыронизировал Пучков в беседе с радио "Комсомольская правда".
При этом блогер не исключает, что Беннет действует по указке "старших товарищей из-за океана", которые обращаются к нему через израильские спецслужбы. В пример он привёл недавнее признание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были лишь поводом затянуть время для накачки Украины оружием, чтобы воевать с Россией.
Напомним, ранее Беннет дал интервью, в котором рассказал, что в начале СВО Зеленский был готов отказаться от идеи присоединиться к НАТО, однако страны Запада прервали переговоры. Кроме того, он поведал: украинский лидер попросил израильскую сторону добиться от Москвы гарантий, что ему сохранят жизнь.
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