Гоблин Пучков высмеял "обещание" не убивать Зеленского, вспомнив еврейский анекдот

Блогер и публицист Дмитрий Гоблин Пучков высмеял заявление бывшего премьера Израиля Нафтали Беннета о якобы приватном обещании президента России Владимира Путина "не убивать" украинского лидера Владимира Зеленского. По его мнению, "откровения" израильского политика абсурдны и не имеют ничего общего со здравым смыслом.

"Вот прям Владимир Владимирович зуб дал. Да на фиг ты кому нужен, тебе что-то говорить? Ладно, я бы понял, если бы он (Беннет. — Прим. Лайфа) сказал Путину: "Владимир Владимирович, Зеленский мне тысячи шекелей должен, пожалуйста, не убивайте его, пока долг не отдаст". Помните объявление: "Из тель-авивского зоопарка сбежал енот. Всем, кто видел енота, занести в кассу зоопарка по десять шекелей", — сыронизировал Пучков в беседе с радио "Комсомольская правда".