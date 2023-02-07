Ученица лицея в Химках нанесла однокласснице 30 ножевых ранений

У девочки, пострадавшей из-за нападения сверстницы в химкинской школе, насчитали 30 ножевых ранений, пять из которых серьёзные. Как стало известно Лайфу, состояние девочки оценивают как крайне тяжёлое.

Вход в лицей, где школьница напала на сверстницу с ножом. Видео © LIFE

Сейчас 11-летняя девочка находится в отделении реанимации, рядом с ней — родители. Ученики лицея утверждают, что напавшая на неё школьница могла пронести нож в ланч-боксе. На входе в учреждение у них не проверяют портфели. Сами охранники отказались комментировать ситуацию.