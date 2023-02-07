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7 февраля, 12:49

Ученица лицея в Химках нанесла однокласснице 30 ножевых ранений

Ученица лицея в Химках, на которую напала сверстница, находится в тяжёлом состоянии

<p>Школьница напала с ножом на сверстницу в лицее. Фото © LIFE</p>

Школьница напала с ножом на сверстницу в лицее. Фото © LIFE

У девочки, пострадавшей из-за нападения сверстницы в химкинской школе, насчитали 30 ножевых ранений, пять из которых серьёзные. Как стало известно Лайфу, состояние девочки оценивают как крайне тяжёлое.

Вход в лицей, где школьница напала на сверстницу с ножом. Видео © LIFE

Сейчас 11-летняя девочка находится в отделении реанимации, рядом с ней — родители. Ученики лицея утверждают, что напавшая на неё школьница могла пронести нож в ланч-боксе. На входе в учреждение у них не проверяют портфели. Сами охранники отказались комментировать ситуацию.

Ранее Лайф писал о том, что в лицее № 10 в подмосковных Химках пятиклассница набросилась на сверстницу в туалете с кухонным ножом. После этого она пришла в кабинет и спокойно заявила: "Я её убила".

Илья Суриков

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