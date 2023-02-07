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7 февраля, 12:58

Землетрясение в Турции затронуло более 13 миллионов человек

Эрдоган заявил, что свыше 13 миллионов человек оказались затронуты землетрясением в Турции

<p>Обложка © ТАСС / AP / Khalil Hamra</p>

Обложка © ТАСС / AP / Khalil Hamra

Землетрясение в Турции затронуло свыше 13 миллионов человек. Об этом сообщил президент страны Реджеп Эрдоган в эфире местных телеканалов. Он подчеркнул, что сейчас Турция переживает самые болезненные дни в своей истории, а стихия стала крупнейшим бедствием в мировом масштабе.

"Два сильных землетрясения, центром которых стали районы Пазарджик и Эльбистан в Кахраманмараше, привели к большим разрушениям в десяти провинциях. На этой территории затронуты оказались около 13,5 миллиона наших граждан", — отметил глава государства.

Турецкий лидер объявил десять провинций страны районом ЧС и ввёл в них чрезвычайное положение на три месяца. Кроме того, он сообщил о выделении из бюджета 100 млрд турецких лир (5,3 млрд долларов) на ликвидацию последствий стихии. По последним данным, число жертв землетрясения увеличилось до 3549.

Литосферные плиты сдвинулись на три метра после землетрясения в Турции

Литосферные плиты сдвинулись на три метра после землетрясения в Турции

Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантепа, в котором проживает более миллиона человек. Толчки ощущались в соседней Сирии и ряде других стран, в том числе в России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране национальный траур до 12 февраля.

Никита Осипов

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