Землетрясение в Турции затронуло более 13 миллионов человек

Землетрясение в Турции затронуло свыше 13 миллионов человек. Об этом сообщил президент страны Реджеп Эрдоган в эфире местных телеканалов. Он подчеркнул, что сейчас Турция переживает самые болезненные дни в своей истории, а стихия стала крупнейшим бедствием в мировом масштабе.

"Два сильных землетрясения, центром которых стали районы Пазарджик и Эльбистан в Кахраманмараше, привели к большим разрушениям в десяти провинциях. На этой территории затронуты оказались около 13,5 миллиона наших граждан", — отметил глава государства.