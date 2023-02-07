Землетрясение в Турции затронуло более 13 миллионов человек
Эрдоган заявил, что свыше 13 миллионов человек оказались затронуты землетрясением в Турции
Обложка © ТАСС / AP / Khalil Hamra
Землетрясение в Турции затронуло свыше 13 миллионов человек. Об этом сообщил президент страны Реджеп Эрдоган в эфире местных телеканалов. Он подчеркнул, что сейчас Турция переживает самые болезненные дни в своей истории, а стихия стала крупнейшим бедствием в мировом масштабе.
"Два сильных землетрясения, центром которых стали районы Пазарджик и Эльбистан в Кахраманмараше, привели к большим разрушениям в десяти провинциях. На этой территории затронуты оказались около 13,5 миллиона наших граждан", — отметил глава государства.
Турецкий лидер объявил десять провинций страны районом ЧС и ввёл в них чрезвычайное положение на три месяца. Кроме того, он сообщил о выделении из бюджета 100 млрд турецких лир (5,3 млрд долларов) на ликвидацию последствий стихии. По последним данным, число жертв землетрясения увеличилось до 3549.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантепа, в котором проживает более миллиона человек. Толчки ощущались в соседней Сирии и ряде других стран, в том числе в России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране национальный траур до 12 февраля.