Названы пять фруктов, которые могут навредить даже самому здоровому человеку

Далеко не все фрукты, которые мы привыкли считать полезными, на самом деле являются таковыми. Некоторые из-за своей высокой калорийности способны прилично навредить даже максимально здоровому человеку. Пятёрку таких фруктов назвал телеканал "Санкт-Петербург".

Пятое место: виноград

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"Он относительно невысокой калорийности, но из-за большого количества сахара я его не рекомендую. Вызывает гормон, секретирующий в поджелудочную железу инсулин, который запасает жир в организме", — подчеркнула нутрициолог Юлия Сафронова.

На 100 граммов ягод приходится 65 ккал и 17 граммов сахара. Врачи также отмечают, что гликемический индекс винограда 48, что является средней границей высокой нормы.

Четвёртое место: хурма

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Именно хурма является источником антиоксидантов и бета-каротина, а в одном плоде содержится около 100 ккал и две ложки сахара, из-за чего её не стоит употреблять диабетикам. При этом специалисты советуют в день съедать одну хурму, но склонным к набору веса от ежедневного употребления этого фрукта лучше отказаться.

Третье место: банан

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Желающим похудеть не стоит налегать на бананы, так как в одном плоде содержится 150 ккал и до 5 чайных ложек сахара. В то же время фрукт является источником быстрой энергии. К слову, один банан — это половина суточной нормы сахара, которую рекомендует потреблять ВОЗ.

Второе место: ананас

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Врачи опровергают известный миф о том, что ананас может способствовать сжиганию жира. Действительно, в нём содержится вещество бромелаин, которое способно расщеплять в желудке жир, однако бороться с уже накопленным оно не может. Кроме того, ананас может всячески способствовать полноте.

Первое место: дыня

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Самым же неполезным фруктом врачи и эксперты назвали дыню. У неё наблюдается огромная скорость всасывания глюкозы в организм, из-за чего она моментально транспортируется для переработки энергии. К тому же высокий гликемический индекс делает дыню одним из самых небезопасных плодов с точки зрения выработки инсулина. По словам врачей, нормой даже для здорового человека является 200 грамм дыни в день.