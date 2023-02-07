Невролог объяснил, почему с возрастом человеку становится сложнее учить новое

После 20 лет человеческий мозг созревает, а его ресурсы направляются на совершенствование уже имеющихся нейронных сетей и поиска простых решений для стандартных задач. Потому становится сложным получать какие-либо новые навыки. Об этом "Газете.ru" рассказал профессор кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова Игорь Вознюк.

По словам специалиста, обучение в более зрелом возрасте может произойти при условии мощной мотивации. Например, человек, который теряет работу, может начать изучать новые языки или же осваивать какие-то ранее незнакомые навыки.

"В связи с этим становятся возможны процессы на уровне сети нейронов (обученных клеток), процессы необходимые для формирования новых связей, а главное, для рекрутирования в интересах новой "цели" хорошо работающих сложившихся сетей. Обучение в этом возрасте проходит хорошо, но уже рационально. Человек (нервная система) пытается использовать наработанные шаблоны", — отметил Вознюк.