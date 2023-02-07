От ссоры из-за мальчика до отказа в дружбе: Озвучены основные версии поножовщины в лицее в Химках
Озвучены основные версии поножовщины с участием двух учениц лицея в Химках
Озвучены основные версии жуткой поножовщины с участием двух учениц лицея в подмосковных Химках. Как сообщает SHOT, конфликт между пятиклассницами мог возникнуть из-за мальчика, которого они не поделили. При этом есть и другая версия произошедшего: по данным Mash, поножовщина произошла из-за неудачной попытки подружиться.
Пострадавшую девочку транспортируют в другую больницу. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, нападавшая задумала расправиться с обидчицей сегодня ночью. Утром она сообщила об этом подружке, но та не придала этому никакого значения. В школе девочка позвала одноклассницу в туалет, попросила отвернуться и пырнула в шею ножом. Пострадавшую школьницу сейчас транспортируют вертолётом из химкинской в другую областную больницу. Состояние ребёнка оценивается как крайне тяжёлое.
Ранее Лайф писал о том, что в лицее № 10 в подмосковных Химках пятиклассница набросилась на сверстницу в туалете с кухонным ножом. После этого она пришла в кабинет и спокойно заявила: "Я её убила".
Кадр из видео Telegram / SHOT