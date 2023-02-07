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7 февраля, 14:09

Минюст РФ включил проект "Медуза" и Фонд Андрея Сахарова в список нежелательных НПО

Министерство юстиции РФ включило латвийский проект "Медуза"* и Фонд Андрея Сахарова в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых на территории нашей страны признана нежелательной. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Включены следующие иностранные неправительственные организации: The Andrei Sakharov foundation (Фонд Андрея Сахарова), США; Limited liability company (SIA) Medusa Project ("Проект Медуза"), Латвийская Республика", — говорится в сообщении.

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Ранее Генпрокуратура признала нежелательными организациями в РФ компанию – владельца издания "Медуза" и Фонд Андрея Сахарова. По данным надзорного ведомства, их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

* Включён в реестр иностранных агентов.

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ТАСС / Артём Геодакян

Светлана Оперук

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