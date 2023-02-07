В Эрмитаже планируют открыть выставку тифлокопий произведений мирового искусства

В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге планируют открыть постоянную экспозицию тифлокопий. Это объёмные и точные реплики знаменитых произведений мирового искусства из коллекции музея.

Как сообщает газета "Петербургский дневник", такие экспонаты посетители даже смогут трогать руками. Авторы проекта считают, что именно так можно лучше всего ознакомиться с произведением.

"Тифлокопии изначально появились в рамках развития инклюзии, чтобы посетители, имеющие проблемы со зрением или ментальные нарушения, не чувствовали себя изгоями в музеях. Но ведь и здоровым людям нужен настоящий тактильный контакт с произведениями искусства, чтобы их лучше понимать", — сказал руководитель лаборатории научной реставрации драгоценных и археологических металлов Игорь Малкиель.

Авторы проекта говорят, что технологические возможности лаборатории позволяют проводить эксперименты и постоянно улучшать качество моделей. Уже сейчас они могут создавать копии практически любых экспонатов и придавать им любой масштаб.

Выставку тифлокопий планируют разместить на первом этаже Зимнего дворца — в начале Галереи Растрелли, возле Иорданской лестницы.