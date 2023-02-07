От диабета до рака: Названы болезни, о которых сигнализирует резкая потеря веса

Некоторые эндокринные заболевания могут приводить к резкому снижению массы тела. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалёва. По её словам, чаще всего потеря веса может быть симптомом диабета первого типа. При данном заболевании развивается выраженное обезвоживание организма, из-за чего человек за месяц может похудеть на пять-десять килограммов.

"Характерные особенности потери веса при сахарном диабете — это наличие жажды, при этом человек пьёт только воду (не сладкие напитки, чай или что-то ещё), сухость во рту, слабость, запах ацетона изо рта и/или от мочи. При наличии таких симптомов нужно немедленно обратиться к врачу, так как ситуация может быть опасной вплоть до развития комы", — предупредила медик.

Ещё одно эндокринное заболевание, способное привести к быстрой потере веса, — это тиреотоксикоз. По словам нашей собеседницы, при этом недуге происходит резкое повышение выработки гормонов щитовидной железы, что вызывает многократное усиление расхода энергии, которое не может компенсировать даже повышенный аппетит. Также заболевание сопровождается частым сердцебиением, болью или жжением в глазах, дрожью тела и рук и нарушениями сна. Вместе с тем врач отметила, что к резкой потере веса может привести надпочечниковая недостаточность, которая, в частности, характеризуется мышечной слабостью, усталостью, низким артериальным давлением и потемнением кожи.

"Кроме эндокринных заболеваний множество других могут приводить к резкому снижению веса. В первую очередь это онкологические заболевания и болезни желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся нарушением переваривания и всасывания пищи", — резюмировала Михалёва.