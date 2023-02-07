5 опасных типов людей, с которыми не стоит общаться, если нервные клетки дороги
Есть такие личности, общение с которыми забирает много сил. Приходится постоянно им что-то доказывать, спорить или уворачиваться от манипуляций. Собеседники каких типов максимально вредят психике?
Наверняка вы замечали, что после общения с каким-то знакомым или даже родственником чувствовали упадок сил, слабость или раздражение, а настроение резко портилось. Все эти негативные эмоции тратят ресурс, который можно было бы направить в другое русло. Почему после разговора с одними людьми хорошо, а с другими — плохо? Во втором случае банально "посчастливилось" нарваться на энергетического вампира. Либо пересечься с одним из следующих типов людей.
Нарцисс
Общение с нарциссом может не только истрепать вам нервы, но и убедить в собственной ненужности и никчёмности. Фото © Shutterstock
Нарциссы постоянно выделяют и ставят на первое место собственную персону, пренебрегая чувствами и желаниями других. В компании с таким человеком всё время придётся конкурировать за внимание и слышать, что не такой уж вы значимый и важный, как думаете. Не слишком приятно постоянно отталкивать от себя мысли, что нарцисс вот такой весь прекрасный и успешный (пусть даже лжёт об этом), а вы какой-то неудачник. Опасно для психики дружить с такими людьми. Есть риск рано или поздно поверить в слова манипулятора и потерять уверенность в себе.
Эгоист
Эгоизм присущ каждому из нас, но в разных пропорциях. К тому же он бывает как здоровый, так и нездоровый. Порой случаются ситуации, когда важно и нужно выбирать себя, не испытывая чувства вины за это. Однако если хотите, чтобы кто-то то и дело нарушал личные границы и игнорировал просьбы, то заведите дружбу с эгоистом. Такой человек быстро раскроет ваши слабые места, чтобы давить на них при необходимости, и в целом станет использовать вас в своих интересах. Например, приходить в гости без приглашения, брать вещи без спроса или говорить то, чего не следовало бы. Эгоисту всегда будет мало внимания, и он любыми способами захочет его получить. Готовьтесь не спать по ночам и вечно отменять заранее построенные планы.
Нытик
Пожаловаться на судьбу и попросить о сочувствии к себе — в определённых ситуациях норма. Главное — соблюдать грань и не скатываться в один сплошной негатив, потому что так можно и себе навредить, и окружающим. Но люди-нытики не понимают или, может, нарочно снова и снова акцентируют внимание на плохом: что произошло с ними или творится в мире вокруг. Волей-неволей, общаясь часто с подобной персоной, вы не только устанете и истреплете себе нервы, но и рискуете заразиться нытьём.
Макиавеллист
Романтичное название "макиавеллист" скрывает циничного человека, который в любой момент предаст вас, если ему это выгодно. Фото © Shutterstock
Это название пошло от имени Никколо Макиавелли — итальянского мыслителя и политического деятеля. И оно только звучит красиво, даже как-то романтично. Но скрываются под таким термином люди опасные и злые, с которыми лучше не строить близких отношений. Макиавеллистов отличает циничное желание использовать окружающих в собственных целях. Они относятся к людям потребительски, манипулируют и всячески принижают. А себя считают чуть ли не богами. Такие личности не живут по нравственным канонам, поэтому могут с лёгкостью предать или даже совершить рисковые и опасные для здоровья другого человека действия. Именно макиавеллисты с радостью используют крылатую фразу "Цель оправдывает средства".
Завистник
Как и в случае с нарциссами, завистники попытаются принизить ваши достоинства или приуменьшить достижения. Вот только они на этом не остановятся. Такие люди злы и обидчивы, став их целью, узнаете о себе много нового. Например, услышите, что вам просто повезло, а ваши усилия не столь важны. Подобные личности наивно считают, что они единственные, кто страдает в мире, никто больше не сталкивается с проблемами или препятствиями. Поэтому своё утешение такие люди нашли в зависти и высказывании её напрямую. Если не хотите постоянно сталкиваться с обесцениванием, пренебрежением в ваш адрес или даже игнорированием ваших потребностей, ограничьте общение с завистниками.
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