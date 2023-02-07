Топ-7 плохих свадебных примет, приносящих разлад в молодую семью

Собственная свадьба — один из самых счастливых дней в жизни человека. Потому, чтобы всё прошло идеально, важно подобрать благоприятную дату торжества и обратить внимание на день недели. С организацией, количеством гостей и даже подарками тоже стоит быть осторожными. Существует множество суеверий и примет про молодожёнов. Расскажем про самые значимые, чтобы вы случайно не испортили себе семейную жизнь.

1. Плохая примета про количество пуговиц

Девушки, будущие жёны, выбирая платье с пуговицами, обратите внимание не только на их форму, но и на количество. Есть плохая примета, которая пошла ещё из Древней Руси. Если на наряде невесты есть пуговички, их должно быть чётное количество. Раньше считали, что парные пуговицы на свадебном одеянии — признак, что дама не ошиблась в выборе супруга, нашла пару на всю жизнь. Соответственно, если пуговиц будет нечётное число — к измене мужа и расставанию.

2. Надевать чужое свадебное платье — плохая примета

Брать в аренду свадебное платье или надевать чужое — плохая примета. Невесте лучше купить новое, чтобы быть в браке счастливой. Фото © Shutterstock

Существует примета, которая настоятельно не рекомендует надевать чужое платье невесты или брать костюм напрокат из салона. Вещь может запросто передать вам энергетику предыдущей хозяйки, а какой она была и как сложилась судьба незнакомки — никогда не узнать. Соответственно, своё платье тоже лучше не продавать и не отдавать, иначе рискуете прогнать семейное счастье из жизни.

3. Примета про ложку на свадьбе

Если жених и невеста решили отметить торжество в ресторане, им следует есть разными столовыми приборами. Кормить друг друга с ложечки мило, но только не в первые сутки после обмена кольцами. Иначе молодожёны будут соперничать друг с другом в семейной жизни.

4. Плохая примета про коробочку от свадебных колец

Новоиспечённым супругам нельзя касаться коробочки из-под свадебных колец — это грозит разводом. Фото © Shutterstock

Существует поверье, которое пророчит несчастье молодожёнам, если те ослушаются. Звучит оно так: после обмена кольцами ни невеста, ни жених не должны касаться пустой коробочки из-под них или подушечки, на которой украшения лежали. Иначе пара рискует ссориться и ругаться всю совместную жизнь. Коробочку лучше всего передать в дар незамужней подруге или отдать на хранение родителям кого-то из новобрачных.

5. Плохая примета — дарить молодожёнам ножи

Подумайте: а друзья ли вам те, кто в подарок на свадьбу преподнёс набор столовых приборов? Делать так ни в коем случае нельзя. Дарить ножи молодожёнам не принято — это плохая примета. Многие верят, что такой презент станет причиной частых ссор между новоиспечёнными супругами. А если те будут постоянно ругаться, то и развод не за горами.

6. Плохая примета про букет невесты

Бросать незамужним подругам свой букет на свадьбе — плохая примета. Лучше воспользоваться запасным. Фото © Shutterstock

Все в курсе про свадебную традицию, когда невеста кидает букет незамужним подругам, чтобы узнать, кто следующая выйдет замуж. Но на самом деле это не слишком хорошая идея, которая может отразиться на девушке, только что ставшей женой. Считается, что новобрачная во время свадьбы вообще не должна никому отдавать свои цветы, иначе счастье упорхнёт. А если и проводить конкурс, лучше использовать букет-дублёр.

7. Плохая примета — надеть на свадьбу открытую обувь

Есть суеверие, которое гласит, что на торжество стоит надевать туфли с закрытым мысом. Тогда счастье "не вытечет" из брака. Даже на Руси был ритуал, связанный с обувью: жених выпивал угощение из туфли суженой. Соответственно, из башмачка с открытым мысом сделать это было невозможно. Ещё есть примета, что надевать обувь на шнуровке на свою свадьбу тоже не стоит: она притянет ссоры в семью и сделает совместную жизнь запутанной.