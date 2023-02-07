На Камчатке отменили приговор сотрудникам Кроноцкого заповедника, обвиняемым в хищении

На Камчатке суд отменил приговоры сотрудникам Кроноцкого заповедника, которых обвиняли в хищении более 400 миллионов рублей, выделенных на ликвидацию экологического ущерба, пишет РИА "Новости".

"Постановление Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от 14 июля 2022 года, вынесенное в отношении Министерства природных ресурсов и экологии РФ, отменить, а уголовное дело передать на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе суда", — сказано в решении судьи.

Фигурантов дела освободили в зале суда под подписку о невыезде. Ранее им назначили реальные сроки заключения, максимальный — восемь лет строгого режима. Сотрудники заповедника рассказали, что намерены добиваться справедливости.

Уголовное дело о хищении 454,6 миллиона рублей в Кроноцком заповеднике передали в суд в 2020 году. Сотрудников учреждения обвиняли в том, что они создали видимость утилизации отходов, но фактически захоронили их в 2015–2016 годах на территории заповедника, включённого в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.