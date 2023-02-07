Лайф публикует видео из школьного туалета, где пятиклассница нанесла 30 ножевых сверстнице

От ссоры из-за мальчика до отказа в дружбе: Озвучены основные версии поножовщины в лицее в Химках

Напомним, пятиклассница с кухонным ножом набросилась на сверстницу в туалете подмосковного лицея. Обидчица нанесла девочке 30 ранений, а затем вся к крови пришла в класс и сказала спокойным голосом: "Я её убила". Пострадавшую школьницу доставили в больницу, её состояние оценивают как крайне тяжёлое.