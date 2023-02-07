Лайф публикует видео из школьного туалета, где пятиклассница нанесла 30 ножевых сверстнице
Телеграм-канал SHOT публикует видео из школьного туалета в Химках, где пятиклассница ножом изрезала сверстницу. На полу видны следы крови.
Школьный туалет в Химках, где пятиклассница нанесла 30 ножевых сверстнице. Видео © SHOT
Напомним, пятиклассница с кухонным ножом набросилась на сверстницу в туалете подмосковного лицея. Обидчица нанесла девочке 30 ранений, а затем вся к крови пришла в класс и сказала спокойным голосом: "Я её убила". Пострадавшую школьницу доставили в больницу, её состояние оценивают как крайне тяжёлое.
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