Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 февраля, 14:26

Четыре человека погибли при обрушении подъезда жилого дома в Тульской области

Подъезд жилого дома обрушился в Тульской области

<p>Последствия взрыва газа в Тульской области. Обложка © LIFE</p>

Последствия взрыва газа в Тульской области. Обложка © LIFE

В городе Ефремове в Тульской области обрушился подъезд жилого дома. По предварительной информации, причиной ЧП стал взрыв газа в одной из квартир.

В жилом доме в Тульской области обрушился подъезд. Видео © VK / Гор Григорян / Подслушано Ефремов

На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, как весь подъезд жилой пятиэтажки полностью обрушился. Сейчас под завалами находятся люди, раздаются громкие крики и плач. По данным источника Лайфа, погибли четыре человека, ещё четверо пострадали.

Последствия взрыва газа в Тульской области. Фото © LIFE

Последствия взрыва газа в Тульской области. Фото © LIFE

Один человек пострадал при взрыве газа в квартире в Коломне

Один человек пострадал при взрыве газа в квартире в Коломне

Ранее Лайф сообщал, что при взрыве газа в 16-этажном доме в Караганде погибли три человека.

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров