Четыре человека погибли при обрушении подъезда жилого дома в Тульской области

В городе Ефремове в Тульской области обрушился подъезд жилого дома. По предварительной информации, причиной ЧП стал взрыв газа в одной из квартир.

В жилом доме в Тульской области обрушился подъезд. Видео © VK / Гор Григорян / Подслушано Ефремов

На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, как весь подъезд жилой пятиэтажки полностью обрушился. Сейчас под завалами находятся люди, раздаются громкие крики и плач. По данным источника Лайфа, погибли четыре человека, ещё четверо пострадали.

Последствия взрыва газа в Тульской области. Фото © LIFE