Четыре человека погибли при обрушении подъезда жилого дома в Тульской области
Подъезд жилого дома обрушился в Тульской области
Последствия взрыва газа в Тульской области. Обложка © LIFE
В городе Ефремове в Тульской области обрушился подъезд жилого дома. По предварительной информации, причиной ЧП стал взрыв газа в одной из квартир.
В жилом доме в Тульской области обрушился подъезд. Видео © VK / Гор Григорян / Подслушано Ефремов
На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, как весь подъезд жилой пятиэтажки полностью обрушился. Сейчас под завалами находятся люди, раздаются громкие крики и плач. По данным источника Лайфа, погибли четыре человека, ещё четверо пострадали.
Последствия взрыва газа в Тульской области. Фото © LIFE
Ранее Лайф сообщал, что при взрыве газа в 16-этажном доме в Караганде погибли три человека.
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