Эксперт увидел в "школьной поножовщине" в Химках семейную травму и способ подавить боль

Ученица лицея в Химках, которая с ножом напала на одноклассницу и нанесла ей 30 ранений , была замкнутым ребёнком, пережившим большой стресс, причём, скорее всего, в семье. Такую версию в беседе с Лайфом выдвинул психолог, создатель авторской методики работы с подсознанием Марсель Сультеев.

Эксперт убеждён, что школьница не совсем здорова, поэтому стрессовую ситуацию, пережитую дома, она "принесла" в школу и попыталась справиться с ней, "подавить" её таким зверским образом. Сультеев предположил, что девочка осознавала, что нелюбима даже самыми близкими людьми, что уж говорить о школьной приятельнице. А поскольку она тем не менее тянулась к жертве, искала её расположения и дружбы, хотела сблизиться, то, возможно, поэтому и решилась причинить ей боль. По какой причине у ребёнка развился паттерн, что ранить дорогого сердцу человека — это нормально, по словам собеседника Лайфа, сказать довольно сложно. Но почти наверняка истоки происходящего нужно искать в семье, считает он.