Эксперт увидел в "школьной поножовщине" в Химках семейную травму и способ подавить боль
Психолог Сультеев предположил, что ранившая подругу лицеистка из Химок "подсмотрела" страшный сценарий в своей семье
Ученица лицея в Химках, которая с ножом напала на одноклассницу и нанесла ей 30 ранений, была замкнутым ребёнком, пережившим большой стресс, причём, скорее всего, в семье. Такую версию в беседе с Лайфом выдвинул психолог, создатель авторской методики работы с подсознанием Марсель Сультеев.
Эксперт убеждён, что школьница не совсем здорова, поэтому стрессовую ситуацию, пережитую дома, она "принесла" в школу и попыталась справиться с ней, "подавить" её таким зверским образом. Сультеев предположил, что девочка осознавала, что нелюбима даже самыми близкими людьми, что уж говорить о школьной приятельнице. А поскольку она тем не менее тянулась к жертве, искала её расположения и дружбы, хотела сблизиться, то, возможно, поэтому и решилась причинить ей боль. По какой причине у ребёнка развился паттерн, что ранить дорогого сердцу человека — это нормально, по словам собеседника Лайфа, сказать довольно сложно. Но почти наверняка истоки происходящего нужно искать в семье, считает он.
"Чётко видно, что ей не хватало любви, которой она хотела добиться силой, когда путём уговоров не вышло. Она просто решила таким образом избавиться от этой боли", — предположил Сультеев.
Напомним, пятиклассница с кухонным ножом набросилась на сверстницу в туалете подмосковного лицея. Обидчица нанесла девочке 30 ранений, а затем вся в крови пришла в класс и сказала спокойным голосом: "Я её убила". Пострадавшую школьницу доставили в больницу, её состояние оценивают как крайне тяжёлое.
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