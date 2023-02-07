Число жертв обрушения пятиэтажки в Тульской области выросло до пяти

Число погибших в результате обрушения подъезда жилой пятиэтажки в городе Ефремове Тульской области выросло до пяти, ещё несколько человек находятся под завалами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"При обрушении погибли пять человек, под завалами, предварительно, находятся до чётырех человек", — отметил он.