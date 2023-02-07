Число жертв обрушения пятиэтажки в Тульской области выросло до пяти
Обрушившаяся пятиэтажка в Тульской области. Vk.com/МОЙ ЕФРЕМОВ
Число погибших в результате обрушения подъезда жилой пятиэтажки в городе Ефремове Тульской области выросло до пяти, ещё несколько человек находятся под завалами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"При обрушении погибли пять человек, под завалами, предварительно, находятся до чётырех человек", — отметил он.
Напомним, вечером 7 февраля в городе Ефремове в Тульской области обрушился подъезд жилого дома. По предварительной информации, причиной ЧП стал взрыв газа в одной из квартир. Лайф публиковал видео рухнувшего подъезда. Сейчас на месте работают спасатели, они вытаскивают людей из-под завалов, жильцов эвакуируют в пункт временного размещения.