Врач перечислила проблемы, о которых могут сигнализировать пигментные пятна

Пигментные пятна могут говорить о наличии патологий, например хронической почечной недостаточности. Об этом в беседе с Лайфом заявила врач – косметолог-дерматовенеролог Людмила Егжина.

"При хронической почечной недостаточности появляются грязно-серые или тёмно-коричневые пятна на коже. По локализации — в большей степени характерно для век, то есть на нижних веках образуются данного цвета пигментные пятна и симметрично они могут образовываться также на кистях рук", — отметила врач.

Эксперт уточнила, что при почечной патологии, как правило, нарушается гормональный статус. В этом случае пигментные пятна появляются в кожных складках и на сгибательных поверхностях конечностей. А на лице такие образования встречаются в основном на лбу и щеках.

Специалист добавила, что очень часто пигментация возникает при заболеваниях печени — светлые пятна со временем сгруппировываются в области щёк, а при патологии щитовидной железы появляются вокруг глаз и на веках.

"Если речь вести о заболеваниях, то гораздо большее количество пигментации идёт не от самого заболевания, а от приёма таблетированных лекарственных форм препарата. <...> Сама глаукома пигментации не даёт, но препараты, которые используются, очень чётко дают пигментацию на нижних веках", — подчеркнула Егжина.

Врач также отметила, что чаще всего пигментация появляется при балансировке гормонального фона у женщин, например в период беременности или во время менопаузы.

"Поскольку меланоциты работают не в полноценном объёме, а они отвечают за процесс пигментообразования, у нас наступает вот такая поломка небольшая в организме, которая проявляется в качестве видимых от светло-жёлтых, коричневых до бурых, тёмных коричневых и чёрных пятен", — рассказала эксперт.

Егжина заключила, что во время заместительной гормонотерапии пятна могут образоваться в районе щёк и подбородка, а также над верхней губой.