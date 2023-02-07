60-летний солит группы "Гуляй Поле" внезапно умер из-за тромба

Композитор, солист и сооснователь популярной в 90-х группы "Гуляй Поле" Владимир Бойко скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщил во вторник его коллега и друг Юрий Городецкий.

"Я вот только сейчас из морга. Тромб оторвался", — приводит его слова ТАСС.

Прощание с Владимиром Бойко состоится в четверг, 9 февраля, в Соборе святого великомученика Георгия Победоносца в Одинцове в 12.00. Похоронят артиста и музыканта на Лайковском кладбище в Подмосковье.

Владимир Бойко и Юрий Городецкий создали группу "Гуляй поле" в конце 1989 года. Сперва они записали у себя дома несколько песен, а своё название коллектив обрёл лишь в ноябре 1990 года, после того как музыканты провели несколько совместных гастролей с "Любэ". Первый альбом группы был записан в 1991 году и назывался "Бродяга", а в следующем году вышел альбом "Любо, братцы, любо". В марте 1994 года появился альбом — "Сибирь", а одноимённый клип стал настоящей визитной карточкой группы, в этот период коллектив окончательно определился со своим музыкальным направлением, им стал фолк — рок. Более поздние альбомы ("По улочкам Арбата", "Гармошечка", "Давным-давно" и "Победа") вышли уже в поздних 90-х и начале 2000-х.