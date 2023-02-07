Диетолог Дюран предупредил о риске отравления и бессонницы из-за тяжёлых металлов

Избыток тяжёлых металлов в организме может стать причиной бессонницы, отравлений, низкого иммунитета и аллергических реакций. Об этом рассказал диетолог, специалист по питанию Дмитрий Дюран. По его словам, эти элементы попадают в организм через продукты, грязный воздух, воду и землю.

Специалист выделил ряд тяжёлых металлов, которых особенно стоит опасаться. К примеру, это свинец. Он чаще всего поступает в организм через автомобильные бензиновые выбросы, бытовые и промышленные отходы. Также опасен мышьяк и кадмий. Они встречаются в морепродуктах, овощах и фруктах. Больше всего кадмия было зафиксировано в яблоках.

"В бытовых условиях с мышьяком чаще всего контактируют курильщики и любители злоупотреблять вином. Во многих регионах страны этот металл в большом количестве содержится в питьевой воде. Также он поступает в организм и через воздух, особенно в районах возле котельных и угольных ТЭЦ", — сказал он в беседе с "Вечерней Москвой".

Опасна и ртуть, её можно получить через блюдо с морепродуктами или зубную пломбу. Через пищу в организм может попасть и никель. В группе риска по контакту с этим металлом находятся работники сфер машиностроения и добычи угля.

При превышенном содержании тяжёлых металлов в организме у человека нарушается сон, бывают перепады настроения и даже тремор рук. Кадмий поражает кости, печень и приводит к гипертонии. Мышьяк провоцирует диарею, рвоту и сбои в работе ЖКТ. Свинец поражает почки, нервную и сердечно-сосудистую системы, плохо влияет на процессы кроветворения.