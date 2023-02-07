Трек Oxxxymiron "Последний звонок" внесли в перечень экстремистских материалов

Минюст России включил текст песни рэпера Мирона Фёдорова*, известного под псевдонимом Oxxxymiron, "Последний звонок" в перечень экстремистских материалов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно результатам психолого-лингвистического исследования, в тексте трека есть "признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия". К слову, ранее Замоскворецкий суд Москвы признал "Последний звонок" экстремистским. Напомним, данный трек исполнитель выпустил в 2009 году. В нём рассказывается история подростка, который устраивает стрельбу в школе.

А ранее сообщалось, что суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron на 70 тысяч рублей за призыв к сепаратизму в треке "Ойда". Прокурорская экспертиза установила, что в песне звучит призыв к отделению части территории от России и разрушению её целостности.