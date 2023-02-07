Момент спасения людей после обрушения дома в Тульской области попал на видео

Момент спасения жильцов пятиэтажки в Ефремове Тульской области после обрушения подъезда из-за взрыва газа попал на видео. На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, спасатели и местные извлекают из-под завалов людей.

Спасение пострадавших от обрушения дома в Тульской области. Видео © LIFE

Сотрудники МЧС и добровольцы аккуратно спускают пострадавших по груде обломков. На улице слышны крики людей, при этом над руинами поднимается белый дым, вокруг места происшествия толпятся местные жители.