Момент спасения людей после обрушения дома в Тульской области попал на видео
Момент спасения жильцов пятиэтажки в Ефремове Тульской области после обрушения подъезда из-за взрыва газа попал на видео. На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, спасатели и местные извлекают из-под завалов людей.
Спасение пострадавших от обрушения дома в Тульской области. Видео © LIFE
Сотрудники МЧС и добровольцы аккуратно спускают пострадавших по груде обломков. На улице слышны крики людей, при этом над руинами поднимается белый дым, вокруг места происшествия толпятся местные жители.
Ранее Лайф писал о том, что в городе Ефремове Тульской области из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома. Под завалами находятся люди, раздаются громкие крики и плачь. В результате трагедии погибло четыре человека.
LIFE