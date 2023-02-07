Эксперт сделал главный вывод из встречи Путина и Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным подробно рассказал о достижениях, которых удалось добиться за последнее время, несмотря на различные вызовы и сложности. На это в беседе с Лайфом указал политолог Александр Асафов.

"Мы видим, как президент к этому отнёсся. Он сказал, что там были какие-то сомнения много лет — может ли Москва всё это нормально организовать. Но мы видим, что все задачи решены и решаются дальше, и в этом смысле президент выразил надежду на продолжение развития города", — отметил эксперт.

Он выразил мнение, что российский лидер хотел бы видеть Собянина на посту мэра столицы после выборов в сентябре 2023 года, однако напомнил, что сам градоначальник пока не сообщал, намерен ли он выдвигаться на новый срок.