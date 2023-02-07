Совфед и ГД призовут парламенты мира включиться в расследование о биолабораториях США
Совет Федерации и Госдума РФ планируют принять обращение к парламентам стран мира, чтобы призвать зарубежных коллег начать расследование функционирования биолабораторий США на территории их государств. Об этом в эфире телеканала "Вместе РФ" заявил вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской Комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине Константин Косачёв.
"Это инициатива нашей парламентской Комиссии, и мы планируем предложить реализовать (её) в виде обращения к парламентам мира на уровне палат Федерального собрания", — отметил сенатор.
По его словам, обе палаты Федерального собрания условились подготовить соответствующее обращение к 15 февраля. Также Косачёв отметил, что законодатели намерены приложить к нему доклад по снижению угроз Пентагона.
Ранее Косачёв заявил, что на Украине продолжают работать более 30 биолабораторий США. Он также заметил, что вдоль границ России насчитывается не менее 50 подобных учреждений.
Агентство городских новостей "Москва" / "Мобильный репортёр"