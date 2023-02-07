Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 февраля, 15:36

Совфед и ГД призовут парламенты мира включиться в расследование о биолабораториях США

Совет Федерации и Госдума РФ планируют принять обращение к парламентам стран мира, чтобы призвать зарубежных коллег начать расследование функционирования биолабораторий США на территории их государств. Об этом в эфире телеканала "Вместе РФ" заявил вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской Комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине Константин Косачёв.

"Это инициатива нашей парламентской Комиссии, и мы планируем предложить реализовать (её) в виде обращения к парламентам мира на уровне палат Федерального собрания", — отметил сенатор.

По его словам, обе палаты Федерального собрания условились подготовить соответствующее обращение к 15 февраля. Также Косачёв отметил, что законодатели намерены приложить к нему доклад по снижению угроз Пентагона.

Властям США задали неудобный вопрос о биолабораториях на Украине

Властям США задали неудобный вопрос о биолабораториях на Украине

Ранее Косачёв заявил, что на Украине продолжают работать более 30 биолабораторий США. Он также заметил, что вдоль границ России насчитывается не менее 50 подобных учреждений.

Обложка ©

Агентство городских новостей "Москва" / "Мобильный репортёр"

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров