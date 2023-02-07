МЧС уточнило число погибших при обрушении пятиэтажки в Тульской области

Четыре человека погибли при обрушении подъезда пятиэтажного дома в городе Ефремове Тульской области в результате взрыва газа. Об этом заявила пресс-служба МЧС РФ.

"На данный момент спасено пять человек, по предварительной информации, под завалами остаются ещё двое. К сожалению, четыре человека погибли. На месте происшествия работают 42 человека, 12 единиц техники", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.