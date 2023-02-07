Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 февраля, 15:44

МЧС уточнило число погибших при обрушении пятиэтажки в Тульской области

МЧС РФ: В результате обрушения пятиэтажки в Тульской области погибло четыре человека

<p>Последствия обрушения пятиэтажки в Тульской области. Обложка © LIFE</p>

Последствия обрушения пятиэтажки в Тульской области. Обложка © LIFE

Четыре человека погибли при обрушении подъезда пятиэтажного дома в городе Ефремове Тульской области в результате взрыва газа. Об этом заявила пресс-служба МЧС РФ.

"На данный момент спасено пять человек, по предварительной информации, под завалами остаются ещё двое. К сожалению, четыре человека погибли. На месте происшествия работают 42 человека, 12 единиц техники", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Между тем Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств обрушения и поручил руководителю Следственного управления СКР по Тульской области Владимиру Усову представить доклад о произошедшем. На месте инцидента работают криминалисты.

Момент спасения людей после обрушения дома в Тульской области попал на видео

Момент спасения людей после обрушения дома в Тульской области попал на видео

Напомним, что в городе Ефремове Тульской области из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома. Под завалами находятся люди, раздаются крики и плач. Ранее Лайф рассказывал, что жительница пятиэтажки жаловалась на запах газа за минуты до взрыва.

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров