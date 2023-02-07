МЧС уточнило число погибших при обрушении пятиэтажки в Тульской области
МЧС РФ: В результате обрушения пятиэтажки в Тульской области погибло четыре человека
Последствия обрушения пятиэтажки в Тульской области. Обложка © LIFE
Четыре человека погибли при обрушении подъезда пятиэтажного дома в городе Ефремове Тульской области в результате взрыва газа. Об этом заявила пресс-служба МЧС РФ.
"На данный момент спасено пять человек, по предварительной информации, под завалами остаются ещё двое. К сожалению, четыре человека погибли. На месте происшествия работают 42 человека, 12 единиц техники", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Между тем Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств обрушения и поручил руководителю Следственного управления СКР по Тульской области Владимиру Усову представить доклад о произошедшем. На месте инцидента работают криминалисты.
Напомним, что в городе Ефремове Тульской области из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома. Под завалами находятся люди, раздаются крики и плач. Ранее Лайф рассказывал, что жительница пятиэтажки жаловалась на запах газа за минуты до взрыва.