Из-под завалов пятиэтажки в Тульской области спасли зажатую обломками женщину

После обрушения пятиэтажки в Ефремове Тульской области местным жителям удалось спасти женщину, которая оказалась зажата обломками здания и повисла на высоте третьего этажа. Об этом Лайфу сообщил источник.

Пострадавшую смогли вытащить даже без подъёмного крана, который только что, наконец, приехал на место ЧП. Очевидцы и спасатели спустили её вниз с помощью пожарной лестницы. В настоящее время продолжается разбор завалов. Жителям дома, в котором произошёл взрыв, будет оказана помощь во временном размещении, пообещал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.