Из-под завалов пятиэтажки в Тульской области спасли зажатую обломками женщину
Женщина оказалась зажата обломками после взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове. Обложка © LIFE
После обрушения пятиэтажки в Ефремове Тульской области местным жителям удалось спасти женщину, которая оказалась зажата обломками здания и повисла на высоте третьего этажа. Об этом Лайфу сообщил источник.
Пострадавшую смогли вытащить даже без подъёмного крана, который только что, наконец, приехал на место ЧП. Очевидцы и спасатели спустили её вниз с помощью пожарной лестницы. В настоящее время продолжается разбор завалов. Жителям дома, в котором произошёл взрыв, будет оказана помощь во временном размещении, пообещал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Как уже рассказывал Лайф, из-за взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажки в городе Ефремове Тульской области. По последним данным, погибло четыре человека. На месте работают следователи, криминалисты, представители экстренных служб. Как нам стало известно, за несколько минут до взрыва, который разрушил подъезд, жительница дома позвонила внучке и попросила вызвать экстренные службы, поскольку в квартире сильно чувствовался запах газа.