Врачи прооперировали пятиклассницу, пострадавшую в "школьной поножовщине" в Химках
Лицей в Химках, где школьница напала с ножом на сверстницу. Фото © LIFE
Подмосковные врачи прооперировали одиннадцатилетнюю школьницу, которую в туалете лицея в Химках изрезала ножом одноклассница. Как сообщает источник Лайфа, девочке зашили и обработали несколько десятков ран, состояние её оценивается как тяжёлое.
Напавшая на неё сверстница находится в полиции. Адвокат ранее рассказал Лайфу, что может грозить девочке.
Напомним, днём 7 февраля пятиклассница с кухонным ножом набросилась на сверстницу в туалете подмосковного лицея. Обидчица нанесла девочке 30 ранений, а затем вся в крови пришла в класс и сказала: "Я её убила". Пострадавшую школьницу доставили в больницу. Уже озвучены основные версии жуткой поножовщины: конфликт между пятиклассницами мог возникнуть из-за мальчика или из-за неудачной попытки подружиться.