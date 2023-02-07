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7 февраля, 16:00

Врачи прооперировали пятиклассницу, пострадавшую в "школьной поножовщине" в Химках

<p>Лицей в Химках, где школьница напала с ножом на сверстницу. Фото © LIFE</p>

Лицей в Химках, где школьница напала с ножом на сверстницу. Фото © LIFE

Подмосковные врачи прооперировали одиннадцатилетнюю школьницу, которую в туалете лицея в Химках изрезала ножом одноклассница. Как сообщает источник Лайфа, девочке зашили и обработали несколько десятков ран, состояние её оценивается как тяжёлое.

Напавшая на неё сверстница находится в полиции. Адвокат ранее рассказал Лайфу, что может грозить девочке.

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Напомним, днём 7 февраля пятиклассница с кухонным ножом набросилась на сверстницу в туалете подмосковного лицея. Обидчица нанесла девочке 30 ранений, а затем вся в крови пришла в класс и сказала: "Я её убила". Пострадавшую школьницу доставили в больницу. Уже озвучены основные версии жуткой поножовщины: конфликт между пятиклассницами мог возникнуть из-за мальчика или из-за неудачной попытки подружиться.

Александра Вишнякова

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