Врачи прооперировали пятиклассницу, пострадавшую в "школьной поножовщине" в Химках

Подмосковные врачи прооперировали одиннадцатилетнюю школьницу, которую в туалете лицея в Химках изрезала ножом одноклассница. Как сообщает источник Лайфа, девочке зашили и обработали несколько десятков ран, состояние её оценивается как тяжёлое.