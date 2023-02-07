Врачи рассказали, безопасно ли есть продукты из насекомых

Эксперты различных стран предлагают употреблять в пищу насекомых, что положительно скажется на окружающей среде, однако на данный момент безопасность таких деликатесов не доказана. Об этом заявила иммунолог-аллерголог Надежда Логина. В беседе с "Вечерней Москвой" она напомнила, что наши предки не ели подобное, а организм человека не имеет ферментов, которые могли бы расщеплять насекомых.

"Нужно есть те продукты, которые привычны. Например, в Африке или Азии многие десятилетиями едят насекомых. Но для европейцев, россиян они являются экзотикой. Я не встречала научных статей, которые приводили бы доказательства безопасности белка из насекомых и его молекулярной структуры", — подчеркнула Логина.

По её словам, порошки и пасты из насекомых могут вызвать аллергические реакции. При этом врач-диетолог Михаил Гинзбург уверен, что есть их безопасно. Специалист утверждает, что пока не выявлено проблем с употреблением насекомых в пищу. Он пояснил: аллергические реакции могут быть и на привычные продукты, например молоко, поэтому отказываться от экзотики не стоит.