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7 февраля, 16:03

Врачи рассказали, безопасно ли есть продукты из насекомых

Аллерголог Логина: Безопасность употребления продуктов из насекомых не доказана

Эксперты различных стран предлагают употреблять в пищу насекомых, что положительно скажется на окружающей среде, однако на данный момент безопасность таких деликатесов не доказана. Об этом заявила иммунолог-аллерголог Надежда Логина. В беседе с "Вечерней Москвой" она напомнила, что наши предки не ели подобное, а организм человека не имеет ферментов, которые могли бы расщеплять насекомых.

"Нужно есть те продукты, которые привычны. Например, в Африке или Азии многие десятилетиями едят насекомых. Но для европейцев, россиян они являются экзотикой. Я не встречала научных статей, которые приводили бы доказательства безопасности белка из насекомых и его молекулярной структуры", — подчеркнула Логина.

По её словам, порошки и пасты из насекомых могут вызвать аллергические реакции. При этом врач-диетолог Михаил Гинзбург уверен, что есть их безопасно. Специалист утверждает, что пока не выявлено проблем с употреблением насекомых в пищу. Он пояснил: аллергические реакции могут быть и на привычные продукты, например молоко, поэтому отказываться от экзотики не стоит.

В Катаре напомнили о запрете продуктов с насекомыми после решения Евросоюза

В Катаре напомнили о запрете продуктов с насекомыми после решения Евросоюза

Ранее Лайф писал, что в Еврокомиссии предложили употреблять насекомых в пищу. В организации отметили, что можно есть домашних сверчков, жёлтых мучных червей и мигрирующую саранчу. Но инициативу одобрили не все. Так, пользователи "Твиттера" осудили ЕК за такое предложение.

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Никита Осипов
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