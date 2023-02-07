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7 февраля, 16:23

Холдинг "Газпром-Медиа" заявил о прекращении сотрудничества с Google

Холдинг "Газпром-Медиа" объявил о прекращении сотрудничества с корпорацией Google. Об этом говорится в заявлении пресс-службы российской компании. Ранее в СМИ появились публикации о том, что с 1 февраля проекты организации не выкладывают контент на видеохостинге YouTube.

"В марте прошлого года корпорация Google незаконно заблокировала каналы "Газпром-Медиа холдинга" ТНТ и НТВ на YouTube, и по этим фактам мы инициировали судебные процессы. Строить долгосрочные и понятные деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает, невозможно", — сказано в сообщении компании.

В холдинге подчеркнули, что с Rutube подобных проблем нет, ведь это российский ресурс. Компания заинтересована в привлечении лучшего контента на эту площадку, которая за год утроил аудиторию и имеет эффективную систему монетизации.

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Лайф напоминает, что в марте 2022 года Роскомнадзор уличил YouTube в 54 фактах блокировки российских каналов. Видеохостинг неоднократно цензурировал каналы общественных деятелей и творческих коллективов.

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ТАСС / Александр Щербак

Никита Осипов

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