Холдинг "Газпром-Медиа" заявил о прекращении сотрудничества с Google

Холдинг "Газпром-Медиа" объявил о прекращении сотрудничества с корпорацией Google. Об этом говорится в заявлении пресс-службы российской компании. Ранее в СМИ появились публикации о том, что с 1 февраля проекты организации не выкладывают контент на видеохостинге YouTube.

"В марте прошлого года корпорация Google незаконно заблокировала каналы "Газпром-Медиа холдинга" ТНТ и НТВ на YouTube, и по этим фактам мы инициировали судебные процессы. Строить долгосрочные и понятные деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает, невозможно", — сказано в сообщении компании.

В холдинге подчеркнули, что с Rutube подобных проблем нет, ведь это российский ресурс. Компания заинтересована в привлечении лучшего контента на эту площадку, которая за год утроил аудиторию и имеет эффективную систему монетизации.