Худеющим объяснили, как даже капля алкоголя мешает сбросить вес
Нарколог Холдин посоветовал отказаться от алкоголя при попытках похудеть
Употребление спиртного повышает аппетит, поэтому алкоголь противопоказан при диете. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
"Есть мнение, что употребление алкоголя небольшими дозами не наносит вреда фигуре. Однако на самом деле приём спиртных напитков значительно замедляет процесс похудения, а в некоторых случаях сводит на нет все усилия", — заявил он в беседе с изданием "Вести Подмосковья".
Эксперт отметил, что алкоголь повышает аппетит из-за большого содержания пустых калорий. Человек не получает от них пользы и при этом не может сбросить вес. Специалист посоветовал отказаться от спиртного, если есть цель похудеть.
Ранее о вреде алкоголя для похудения рассказал кондитер и специалист по питанию Дмитрий Дюран. По его словам, чем крепче алкоголь, тем больше в нём калорий.
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