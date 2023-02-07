Худеющим объяснили, как даже капля алкоголя мешает сбросить вес

Употребление спиртного повышает аппетит, поэтому алкоголь противопоказан при диете. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

"Есть мнение, что употребление алкоголя небольшими дозами не наносит вреда фигуре. Однако на самом деле приём спиртных напитков значительно замедляет процесс похудения, а в некоторых случаях сводит на нет все усилия", — заявил он в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

Эксперт отметил, что алкоголь повышает аппетит из-за большого содержания пустых калорий. Человек не получает от них пользы и при этом не может сбросить вес. Специалист посоветовал отказаться от спиртного, если есть цель похудеть.