Любительницам маникюра рассказали, чего точно не стоит делать, чтобы не злить мастера

Мастер ногтевого сервиса Коди рассказала о привычках клиентов, которые её больше всего раздражают. Мнением она поделилась на странице в TikTok. Так, эксперт указала, что нередко клиенты резко отдергивают руки и между сушками под лампой прикасаются к различным предметам. А этого делать ни в коем случае нельзя ради сохранности материала.

"После того как на ногти нанесён закрепляющий гель, не стоит прикасаться пальцами к чему-то. Это вызовет вздутие материала", — отметила девушка.

Другими раздражающими посетительницами мастер назвала женщин с детьми. По её словам, особенно неприятно, когда они сажают малышей к себе на колени.

Также Коди не нравятся те клиентки, которые не могут окончательно определиться и по несколько раз за сеанс меняют решение по выбору цвета лака для ногтей. Кроме того, она рекомендовала подписчицам расслаблять руку во время маникюра, а не двигать пальцами в попытке помочь.