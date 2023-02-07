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7 февраля, 16:41

Министерство культуры Украины согласовало снос памятников Ватутину и Чкалову в Киеве

Министерство культуры Украины согласовало снос памятников Героям Советского Союза Николаю Ватутину и Валерию Чкалову в Киеве. Об этом в соцсетях сообщил советник мэра города Дмитрий Белоцерковец.

"Наконец Минкульт дал согласие на демонтаж памятников Ватутину и Чкалову в Киеве. Всё будет!" — написал он.

По словам Белоцерковца, вопрос демонтажа монументов поэту Александру Пушкину и офицеру Николаю Щорсу пока не решён. У первого есть статус памятника национального значения, при этом Минкульт планирует обсудить его судьбу на ближайшем заседании. А в случае с Щорсом министерство требует от киевских властей согласовать с ним официальный проект сноса.

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Ранее Лайф рассказывал, что в селе Полтавской области решили демонтировать памятник Пушкину. Монумент собираются передать на временное хранение в Гадячский историко-краеведческий музей.

Обложка ©

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Никита Осипов
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