Министерство культуры Украины согласовало снос памятников Ватутину и Чкалову в Киеве

Министерство культуры Украины согласовало снос памятников Героям Советского Союза Николаю Ватутину и Валерию Чкалову в Киеве. Об этом в соцсетях сообщил советник мэра города Дмитрий Белоцерковец.

"Наконец Минкульт дал согласие на демонтаж памятников Ватутину и Чкалову в Киеве. Всё будет!" — написал он.

По словам Белоцерковца, вопрос демонтажа монументов поэту Александру Пушкину и офицеру Николаю Щорсу пока не решён. У первого есть статус памятника национального значения, при этом Минкульт планирует обсудить его судьбу на ближайшем заседании. А в случае с Щорсом министерство требует от киевских властей согласовать с ним официальный проект сноса.