МЧС РФ направляет в Турцию самолёт-амфибию Бе-200 для тушения пожара в порту Искендеруна
МЧС России направляет самолёт-амфибию Бе-200 для тушения пожара в порту турецкого города Искендерун. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Эта мера принята по поручению главы министерства Александра Куренкова.
"По обращению турецкой стороны и в соответствии с поручением главы МЧС России Александра Куренкова ведомство направляет самолёт Бе-200 в Турецкую Республику. Самолёт-амфибию планируется применить для оказания помощи в тушении мощного пожара, который разрастается в порту Искендеруна", — сказали в пресс-службе.
Ранее Лайф писал о том, что в турецком порту Искендерун после землетрясения загорелись грузовые контейнеры. Причина пожара пока не уточняется.
Напомним, на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,7, его назвали самым мощным с 1939 года. Через некоторое время были зафиксированы новые подземные толчки. Жертвами удара стихии стали более трёх тысяч человек, в стране объявлен национальный траур до 12 февраля. После землетрясения в Турции литосферные плиты сдвинулись на три метра.
Twitter / Sprinter