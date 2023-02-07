МЧС РФ направляет в Турцию самолёт-амфибию Бе-200 для тушения пожара в порту Искендеруна

МЧС России направляет самолёт-амфибию Бе-200 для тушения пожара в порту турецкого города Искендерун. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Эта мера принята по поручению главы министерства Александра Куренкова.

"По обращению турецкой стороны и в соответствии с поручением главы МЧС России Александра Куренкова ведомство направляет самолёт Бе-200 в Турецкую Республику. Самолёт-амфибию планируется применить для оказания помощи в тушении мощного пожара, который разрастается в порту Искендеруна", — сказали в пресс-службе.