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7 февраля, 17:14

"Вторая жизнь Жужи": В Калининградском зоопарке умершего питона превратили в музейный экспонат

В Калининградском зоопарке сделали экспонат из умершей самки питона Жужи

В Калининграде сотрудники зоопарка сделали музейный экспонат из умершей от старости самки сетчатого питона по кличке Жужа. Об этом говорится в заявлении учреждения в соцсети "ВКонтакте".

  • Экспонат из скелета умершей самки питона Жужи в Калининградском зоопарке. Фото © VK / Калининградский зоопарк
    Экспонат из скелета умершей самки питона Жужи в Калининградском зоопарке. Фото © VK / Калининградский зоопарк
  • Экспонат из скелета умершей самки питона Жужи в Калининградском зоопарке. Фото © VK / Калининградский зоопарк
    Экспонат из скелета умершей самки питона Жужи в Калининградском зоопарке. Фото © VK / Калининградский зоопарк
  • Экспонат из скелета умершей самки питона Жужи в Калининградском зоопарке. Фото © VK / Калининградский зоопарк
    Экспонат из скелета умершей самки питона Жужи в Калининградском зоопарке. Фото © VK / Калининградский зоопарк

Экспонат из скелета умершей самки питона Жужи в Калининградском зоопарке. Фото © VK / Калининградский зоопарк

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"Вторая жизнь Жужи. <...> На фото — свежий экспонат — скелет сетчатого питона Жужи. Старушка прожила в зоопарке 28 лет. При жизни обладала тяжёлым характером, а после смерти превратилась в настоящее произведение искусства и ценный научный объект", — сказано в сообщении.

Подписчики зоопарка поблагодарили сотрудников за такой экспонат, отметив, что благодаря ему теперь узнали, что у змей "есть рёбра". Некоторые пользователи назвали это "ювелирной работой".

В учреждении же отметили, что много почивших животных утилизируется в соответствии с санитарными требованиями, однако самые редкие и интересные остаются, превращаясь в экспонаты. В коллекции уже есть черепы горного сибирского козла, жирафа и зебры, а также конечности тюленя, тигра и носорога. Такие необычные предметы используются во время занятий и просветительских акций. В зоопарке пообещали в будущем сделать полноценную выставку.

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Обложка ©

VK / Калининградский зоопарк

Никита Осипов

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