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7 февраля, 17:29

Семья пятиклассницы, устроившей поножовщину в Химках, готова оплатить лечение пострадавшей

Отец пятиклассницы, которая изрезала сверстницу в туалете лицея в Химках кухонным ножом, заявил, что их семья готова оплатить лечение пострадавшей девочке. Об этом стало известно Лайфу.

По нашим данным, мужчине днём позвонили из школы и сообщили о случившемся. Сейчас он находится в полном шоке и не понимает, как дочь могла совершить такой чудовищный поступок, ведь её поведение никогда не вызывало каких-либо проблем. Жизнь семьи после поножовщины уже никогда не будет прежней, считает отец.

По словам мужчины, от девочки подобного никто не ожидал — она обыкновенный ребёнок, общительный, незамкнутый. В настоящее время напавшая на одноклассницу девочка с матерью находятся на психиатрической экспертизе.

Лайф публикует видео из школьного туалета, где пятиклассница нанесла 30 ножевых сверстнице

Лайф публикует видео из школьного туалета, где пятиклассница нанесла 30 ножевых сверстнице

Напомним, днём 7 февраля пятиклассница с кухонным ножом набросилась на сверстницу в туалете подмосковного лицея. Обидчица нанесла девочке 30 ранений, а затем вся в крови пришла в класс и сказала: "Я её убила". Пострадавшую школьницу прооперировали, её состояние оценивается как тяжёлое. Также были озвучены основные версии жуткой поножовщины: конфликт между пятиклассницами мог возникнуть из-за мальчика или из-за неудачной попытки подружиться.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова

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