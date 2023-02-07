Семья пятиклассницы, устроившей поножовщину в Химках, готова оплатить лечение пострадавшей
Отец пятиклассницы, которая изрезала сверстницу в туалете лицея в Химках кухонным ножом, заявил, что их семья готова оплатить лечение пострадавшей девочке. Об этом стало известно Лайфу.
По нашим данным, мужчине днём позвонили из школы и сообщили о случившемся. Сейчас он находится в полном шоке и не понимает, как дочь могла совершить такой чудовищный поступок, ведь её поведение никогда не вызывало каких-либо проблем. Жизнь семьи после поножовщины уже никогда не будет прежней, считает отец.
По словам мужчины, от девочки подобного никто не ожидал — она обыкновенный ребёнок, общительный, незамкнутый. В настоящее время напавшая на одноклассницу девочка с матерью находятся на психиатрической экспертизе.
Напомним, днём 7 февраля пятиклассница с кухонным ножом набросилась на сверстницу в туалете подмосковного лицея. Обидчица нанесла девочке 30 ранений, а затем вся в крови пришла в класс и сказала: "Я её убила". Пострадавшую школьницу прооперировали, её состояние оценивается как тяжёлое. Также были озвучены основные версии жуткой поножовщины: конфликт между пятиклассницами мог возникнуть из-за мальчика или из-за неудачной попытки подружиться.
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