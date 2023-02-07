Семья пятиклассницы, устроившей поножовщину в Химках, готова оплатить лечение пострадавшей

Отец пятиклассницы, которая изрезала сверстницу в туалете лицея в Химках кухонным ножом, заявил, что их семья готова оплатить лечение пострадавшей девочке. Об этом стало известно Лайфу.

По нашим данным, мужчине днём позвонили из школы и сообщили о случившемся. Сейчас он находится в полном шоке и не понимает, как дочь могла совершить такой чудовищный поступок, ведь её поведение никогда не вызывало каких-либо проблем. Жизнь семьи после поножовщины уже никогда не будет прежней, считает отец.