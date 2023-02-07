В МЧС заявили о пяти погибших при обрушении подъезда пятиэтажного дома в Тульской области
В результате обрушения подъезда пятиэтажного дома в Тульской области погибло пять человек. Об этом заявили в региональном управлении МЧС.
"Достали тело ещё одного погибшего [помимо других четырёх]. Всего погибло пять человек. Разбор завалов продолжается", — приводит сообщение ведомства ТАСС.
По словам начальника Управления МЧС РФ по Тульской области Алексея Павлова, спасено семь человек. В эфире телеканала "Россия 24" он также отметил, что в здании повреждено восемь квартир.
По данным ведомства, три человека пострадали, их доставили в Ефремовскую районную клиническую больницу им. А.И. Козлова. Среди них есть ребёнок в состоянии средней тяжести. В разборе завалов участвуют 80 человек и 16 единиц техники. На базе гостиничного комплекса "Ефремов" и детского сада № 5 развёрнуты два пункта временного размещения людей.
Как уже рассказывал Лайф, из-за взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажки в городе Ефремове Тульской области. На месте работают следователи, криминалисты, представители экстренных служб. Как нам стало известно, за несколько минут до взрыва, который разрушил подъезд, жительница дома позвонила внучке и попросила вызвать экстренные службы, поскольку в квартире сильно чувствовался запах газа. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Telegram / МЧС России