В МЧС заявили о пяти погибших при обрушении подъезда пятиэтажного дома в Тульской области

В результате обрушения подъезда пятиэтажного дома в Тульской области погибло пять человек. Об этом заявили в региональном управлении МЧС.

"Достали тело ещё одного погибшего [помимо других четырёх]. Всего погибло пять человек. Разбор завалов продолжается", — приводит сообщение ведомства ТАСС.

По словам начальника Управления МЧС РФ по Тульской области Алексея Павлова, спасено семь человек. В эфире телеканала "Россия 24" он также отметил, что в здании повреждено восемь квартир.