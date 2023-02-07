Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал закон "О Всебелорусском народном собрании" (ВНС). Об этом говорится в заявлении президентской пресс-службы.

"Целью документа является реализация конституционных норм о Всебелорусском народном собрании, закрепление его правового статуса как высшего представительного органа народовластия, а также определение порядка формирования и деятельности ВНС", — сказано в сообщении.

Делегатами собрания являются глава государства, президент, прекративший исполнение своих полномочий, а также представители законодательной, исполнительной и судебной властей, местных Советов депутатов и гражданского общества. В пресс-службе уточнили, что ВНС не вправе подменять иные госорганы и выполнять их функции.

Для собрания предусмотрены полномочия на принятие определённых решений. Например, они могут быть связаны с утверждением главных направлений внутренней и внешней политики, военной доктрины, концепции национальной безопасности и программы социально-экономического развития. Кроме того, ВНС может решить вопрос о внесении президенту предложения о проведении референдума. Собрание также может обсуждать легитимность выборов главы государства, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики.

Помимо этого, ВНС может сместить лидера Республики с должности в случае грубого нарушения Конституции или совершения тяжкого преступления. Среди полномочий собрания также обозначены принятие решений об избрании судей Конституционного и Верховного судов, членов Центризбиркома и освобождении их от должности; введение чрезвычайного или военного положения; отправка военных за пределы Белоруссии для поддержания безопасности.

Решения собрания принимаются большинством и являются обязательными для исполнения. Они могут отменять правовые акты и другие заключения госорганов, которые не соотносятся с интересами национальной безопасности. Для обеспечения деятельности ВНС планируется создать президиум из 15 человек и секретариат. Заседания собрания должны проводиться не менее одного раза в год, а встречи в рамках Президиума — не реже одного раза в шесть месяцев.

В пресс-службе уточнили, что подписанный закон придаст новый импульс развитию Белоруссии. Собрание будет выполнять стабилизирующую и консолидирующую функции.