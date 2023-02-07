Украина получила первый Leopard 2 от ФРГ, но есть нюанс

Министр обороны Германии Борис Писториус приехал с необъявленным визитом в Киев, чтобы лично передать первый танк — Leopard 2, правда, пока на складах нашёлся только игрушечный. Фотографией с миниатюрной моделью немецкой боевой техники с гордостью поделился глава Минобороны Украины Алексей Резников.

"В Киев прибыл первый Leopard 2. Их будет больше. Спасибо канцлеру Германии Олафу Шольцу, моему коллеге Борису Писториусу и всему немецкому народу", — написал Резников в "Твиттере", прикрепив снимок, на котором министр обороны ФРГ передаёт ему игрушечный Leopard 2.

Писториус подарил Резникову миниатюрную модель танка Leopard 2. Обложка © Twitter / Алексей Резников