Украина получила первый Leopard 2 от ФРГ, но есть нюанс
Глава Минобороны Германии Писториус передал Киеву игрушечный Leopard 2
Министр обороны Германии Борис Писториус приехал с необъявленным визитом в Киев, чтобы лично передать первый танк — Leopard 2, правда, пока на складах нашёлся только игрушечный. Фотографией с миниатюрной моделью немецкой боевой техники с гордостью поделился глава Минобороны Украины Алексей Резников.
"В Киев прибыл первый Leopard 2. Их будет больше. Спасибо канцлеру Германии Олафу Шольцу, моему коллеге Борису Писториусу и всему немецкому народу", — написал Резников в "Твиттере", прикрепив снимок, на котором министр обороны ФРГ передаёт ему игрушечный Leopard 2.
Писториус подарил Резникову миниатюрную модель танка Leopard 2. Обложка © Twitter / Алексей Резников
Ранее сообщалось, что Берлин стал ставить под сомнение возможность передать Украине два батальона танков Leopard 2. В Германии запереживали из-за отсутствия обязательств по поставкам со стороны союзников по ЕС, поэтому кабмин начал "дипломатическое наступление".
Getty Images / Thierry Monasse