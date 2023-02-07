Осуждённый в США россиянин Мартышев вернётся на родину 9 февраля
Россиянин Юрий Мартышев, осуждённый в США по обвинению в кибермошенничестве, в четверг, 9 февраля, вернётся на родину. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его адвоката Алексея Тарасова.
"Если всё будет хорошо, то к четвергу на этой неделе Юрий будет дома со своей семьёй", — сказал защитник Мартышева.
Адвокат уточнил, что из изолятора в штате Джорджия его подзащитный выйдет 7 февраля. Из США он прямым рейсом долетит до столицы Катара Дохи, а оттуда уже отправится в Москву.
Напомним, в июле 2017 года власти Латвии экстрадировали Юрия Мартышева в США, где его судили по делу о кибермошенничестве. В обмен на частичное признание вины суд согласился снять с него часть обвинений и приговорил к шести с половиной годам тюрьмы.
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