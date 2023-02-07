Форвард "Локомотива" Изидор может пропустить более двух месяцев из-за операции
Форварду "Локомотива" Изидору может понадобиться операция из-за проблем со связками
Форварду московского ФК "Локомотив" Вильсону Изидору может понадобиться операция в Германии из-за проблем со связками. Как уточняет издание "Спорт-Экспресс", медицинский штаб клуба сейчас консультируется с немецкими врачами по поводу возможного хирургического вмешательства.
По данным СМИ, из-за всей ситуации француз может пропустить более двух месяцев. В скором времени медики должны оценить необходимость проведения операции.
Лайф напоминает, что Изидор перешёл в "Локомотив" из "Монако" в январе 2022 года. С тех пор французский форвард провёл за железнодорожников 17 матчей.
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ТАСС / Станислав Красильников