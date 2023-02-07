Форвард "Локомотива" Изидор может пропустить более двух месяцев из-за операции

Форварду московского ФК "Локомотив" Вильсону Изидору может понадобиться операция в Германии из-за проблем со связками. Как уточняет издание "Спорт-Экспресс", медицинский штаб клуба сейчас консультируется с немецкими врачами по поводу возможного хирургического вмешательства.

По данным СМИ, из-за всей ситуации француз может пропустить более двух месяцев. В скором времени медики должны оценить необходимость проведения операции.