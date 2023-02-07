МИД РФ: Москва оценивает военно-биологическую деятельность США у границ России как угрозу
Москва расценивает военно-биологическую деятельность Америки у границ России как угрозу национальной безопасности. Об этом сказано в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. Так она ответила на вопрос по поводу информации о переносе военно-биологических лабораторий США с Украины в Польшу и Прибалтику.
"Российская Федерация рассматривает осуществляемую вблизи наших границ военно-биологическую деятельность США и их союзников как потенциальную угрозу национальной безопасности", — говорится в сообщении.
Захарова напомнила, что Россия неоднократно говорила о серьёзных рисках из-за появления учреждений, работающих при содействии военного американского ведомства и аффилированных с ним организаций. По её мнению, ставшая вопиющим примером недопустимая ситуация в связи с деятельностью США на территории Украины говорит о необходимости укрепления Конвенции о биологическом оружии. Официальный представитель МИД РФ считает, что эффективность договора значительно повысилась бы при принятии универсального и юридически обязывающего протокола, касающегося всех её статей. Захарова подчеркнула, что разработку такого документа с 2001 года необоснованно блокирует именно Вашингтон.
Ранее сенатор Косачёв заявил, что на Украине продолжают работать более 30 биолабораторий США. Он также заметил, что вдоль границ России насчитывается не менее 50 подобных учреждений.
Shutterstock / Fred Marie