МИД РФ: Москва оценивает военно-биологическую деятельность США у границ России как угрозу

Москва расценивает военно-биологическую деятельность Америки у границ России как угрозу национальной безопасности. Об этом сказано в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. Так она ответила на вопрос по поводу информации о переносе военно-биологических лабораторий США с Украины в Польшу и Прибалтику.

"Российская Федерация рассматривает осуществляемую вблизи наших границ военно-биологическую деятельность США и их союзников как потенциальную угрозу национальной безопасности", — говорится в сообщении.

Захарова напомнила, что Россия неоднократно говорила о серьёзных рисках из-за появления учреждений, работающих при содействии военного американского ведомства и аффилированных с ним организаций. По её мнению, ставшая вопиющим примером недопустимая ситуация в связи с деятельностью США на территории Украины говорит о необходимости укрепления Конвенции о биологическом оружии. Официальный представитель МИД РФ считает, что эффективность договора значительно повысилась бы при принятии универсального и юридически обязывающего протокола, касающегося всех её статей. Захарова подчеркнула, что разработку такого документа с 2001 года необоснованно блокирует именно Вашингтон.